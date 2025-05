OM : Le sale coup du PSG

La rédaction

La course à la Ligue des champions est totalement relancée en Ligue 1. Alors que l’OM avait creusé l’écart, ses rivaux directs sont revenus dans la course, aidés malgré eux par un PSG qui a perdu contre Nice et Strasbourg. Les Marseillais devront gagner leurs trois derniers matchs pour espérer finir sur le podium.

À l’aube de la fin de la 32e journée de Ligue 1, le championnat n’a jamais été aussi serré. L’écart entre le deuxième (Monaco, 58 points) et le septième (Lyon, 54 points) est anecdotique, et la course à la Ligue des champions devient irrespirable. Une situation compliquée pour l’OM, qui avait pris de l’avance cette année, mais s’est vu rattraper par tous ses concurrents directs.

Le PSG n’arrange pas l’OM

Un classement d’autant plus serré que le PSG, arbitre de cette fin de championnat, a décidé de rebattre toutes les cartes. En effet, le club de la capitale n’a pas facilité la tâche de l’OM. Invaincus pendant 30 journées, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés face à Nice puis Strasbourg lors des deux dernières journées.

L’OM doit se qualifier

L’OM a toutefois son destin entre ses mains : une qualification en Ligue des champions est toujours possible à condition de remporter ses trois derniers matchs (Lille, Le Havre, Rennes). Roberto De Zerbi devra impérativement venir à bout des Dogues s’il veut récupérer cette précieuse deuxième place, si chère au cœur des Marseillais.