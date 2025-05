OM : Un joueur surpris «en train de fumer sa clope», il balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fumer lorsqu’on est joueur de football professionnel peut sembler incongru. Et pourtant, certains grands noms ne s'en privaient pas. Fabrice Henry, ancien joueur de l'OM, relate une scène surprenante dans L’Équipe avec Fabien Barthez, pris en train de fumer. Une habitude que le mythique portier des Bleus a longtemps gardée.

Si le tabac et le sport ne font pas bon ménage, cela n’a pas empêché quelques joueurs de football très connus de craquer occasionnellement ou régulièrement pour la cigarette. Cela a notamment été le cas de plusieurs joueurs de l’équipe de France sacrés en 1998 comme Emmanuel Petit, Zinedine Zidane ou encore Fabien Barthez, fumant dès ses jeunes années.

« Fabien était assis sur les chiottes, en train de fumer sa clope »

Passé par l’OM entre 1993 et 1994, Fabrice Henry a livré une anecdote amusante au sujet du champion du monde : « Le gardien que je préfère ? Fabien Barthez, à Marseille. Avant un match, je veux aller pisser et vois de la fumée qui sort des toilettes ! J'ouvre la porte et Fabien était assis sur les chiottes, en train de fumer sa clope ! »

Une autre histoire à Manchester United

Fabrice Henry n’est pas le premier joueur à évoquer le penchant de Fabien Barthez pour la cigarette. En 2014, Paul Scholes avait également révélé une anecdote concernant l’ancien portier des Bleus, accompagné d’un autre champion du monde 1998. « À United, la buanderie était régulièrement pleine de fumée le matin parce que Laurent Blanc et Fabien Barthez ne voulaient pas commencer l'entraînement sans avoir fumé une cigarette », révélait l’ex-joueur de Manchester United au Mail Online.