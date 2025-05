Scandale dénoncé, un joueur de l’OM craque en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait été à la seconde place de Ligue 1 pendant la majeure partie de la saison, l’OM n’est nommé que dans la catégorie meilleur gardien des Trophées UNFP. Un scandale pour certains, une logique pour d’autres, mais cela semble en tout cas avoir beaucoup amusé le vestiaire et notamment Geoffrey Kondogbia, qui en a rigolé ce samedi en conférence de presse.

Cette semaine ont été dévoilés les nommés dans les différentes catégories des Trophées UNFP. En ce qui concerne l’OM, il n’est présent que dans une seule, avec Geronimo Rulli en lice pour être élu meilleur gardien de la saison. Une anomalie pour certains, à l’image du journaliste Loïc Tanzi, quand d’autres s’étonnent que le club marseillais ne soit pas plus représenté.

Kondogbia amusé par une question sur les Trophées UNFP

« On sait que quand tu t’appelles l’UNFP, c’est bien de mettre des entraîneurs français en avant. Donc, pour équilibrer un peu, on va virer De Zerbi, parce qu’il y a beaucoup de choses qui se disent sur lui. Donc, parce que délit de sale gueule, parce que Marseille, avec tout ce que ça représente, on préfère mettre un Français à la place d’un entraîneur italien. Eh bien moi, je trouve qu’ils perdent de la crédibilité », a par exemple déclaré Jérôme Rothen à propos de l’absence de Roberto De Zerbi, alors qu’Eric Roy est nommé dans la catégorie meilleur entraîneur. Présent en conférence de presse ce samedi, Geoffrey Kondogbia a été interrogé à ce sujet.

« On en a plutôt rigolé, pour être honnête avec vous »

Le joueur de l’OM n’a pas pu s’empêcher de rigoler quand la question était en train de lui être posée, avant de donner sa réponse. « On en a plutôt rigolé, pour être honnête avec vous. Très honnêtement, je ne sais pas quoi répondre à cette question, je ne sais pas quoi dire. C'est les choix et il faut les respecter. Nous, on a notre opinion de nos joueurs, de notre coach et c'est le plus important. On reconnaît la valeur qu’on a en tant que groupe et chaque individu et au final c’est ça le plus important et c’est ça qui va nous permettre d’aller le plus haut possible. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas », a confié Geoffrey Kondogbia. « Normal, pas normal, chacun a son avis. Forcément, on aurait aimé, ça fait toujours plaisir pour nous en tant que joueur ou même pour notre staff. Le plus important, c’est d’avoir la reconnaissance et la valeur de ceux qui partagent le vestiaire au quotidien. »