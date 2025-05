OM - Pablo Longoria : L’addiction qui le secoue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la tête de l'Olympique de Marseille depuis 2020, Pablo Longoria était l’invité de RMC ce vendredi soir, en marge du match spécial organisé pour les 125 ans du club. L’occasion pour lui de partager son attachement profond pour le club phocéen, qui a selon lui « quelque chose de spécial », au point de le décrire comme une « addiction ».

Arrivé à l’OM en 2020, Pablo Longoria a pris la présidence du club quelques mois plus tard, succédant à Jacques-Henri Eyraud. Depuis, l’Espagnol est toujours en place et ne cache pas son attachement pour la formation phocéenne. Invité de RMC ce vendredi soir, en marge du match des légendes pour fêter les 125 ans de l’OM, Pablo Longoria est revenu sur cette « addiction ».

« L’OM a quelque chose de spécial qui te rentre dans le cœur »

« Ce club a quelque chose de spécial qui te rentre dans le coeur. C'est comme une bonne addiction. Tu passes par toutes les émotions. Il y a une adrénaline avec aussi les mauvais moments, a reconnu le président de l’OM. L’héritage est-il pesant ? Pour moi non. Avec le volume de supporters, ça fait aussi ton présent. Les souvenirs, ce ne sont pas un lourd héritage. Il faut s'en servir. On ne peut pas toujours vivre dans le passé. L'histoire de ce club est unique. Il y a beaucoup de titres, la Ligue des champions, ça fait rêver. C'est une équipe qui a beaucoup gagné ».

Pablo Longoria compte rester

« Un autre homme en étant à l'OM ? Oui, chaque pas dans ta vie te fait évoluer, grandir en tant que professionnel surtout. Je suis une personne très inquiète et très ambitieuse. Je dois toujours représenter au mieux ce club » a poursuivi Pablo Longoria, qui ne s’imagine pas plier bagage dans un futur proche : « J’espère que mon passage va durer le plus longtemps possible mais ça dépend des résultats. On est tous dépendant des résultats. Ce club est merveilleux. »