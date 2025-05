Nouveau président à l’OM ? La grande annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il s’apprête à fêter ses cinq années à l’OM, Pablo Longoria espère encore continuer longtemps à la présidence du club phocéen. Invité de RMC, l’Espagnol s’est prononcé sur le match des légendes organisé ce vendredi soir au Vélodrome et en a profité pour lâcher une grosse indication sur son avenir.

Pablo Longoria fête bientôt ses cinq années à l’OM. Nommé directeur sportif à l’été 2020, succédant à son compatriote Andoni Zubizarreta, l’Espagnol avait pris la présidence du club quelques mois plus tard, un poste qu’il occupe encore aujourd’hui. Invité de RMC ce vendredi soir, avant le match des légendes au Vélodrome pour fêter les 125 ans du club, Pablo Longoria a fait une annonce de taille sur son avenir.

« J'espère que mon passage va durer le plus longtemps possible »

« Un autre homme à l'OM ? Oui, chaque pas dans ta vie te fait évoluer, grandir en tant que professionnel surtout. Je suis une personne très inquiète et très ambitieuse. Je dois toujours représenter au mieux ce club, a confié Longoria au micro de RMC. J'espère que mon passage va durer le plus longtemps possible mais ça dépend des résultats. On est tous dépendant des résultats. Ce club est merveilleux. »

Un match décisif ce week-end

L’OM joue gros ce week-end, avec un déplacement sur la pelouse du LOSC dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un succès face au 3e de Ligue 1, qui pointe à seulement deux points, permettrait à l’actuel dauphin du PSG de faire un grand pas vers la Ligue des champions.