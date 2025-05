OM : Un champion recale Longoria !

La rédaction

Figure emblématique de l’OM des années 2000, Taye Taiwo reste profondément attaché au club marseillais. Interrogé par La Provence, à l’occasion du Match des Légendes, le Nigérian a confié une anecdote étonnante sur le président de l’OM, Pablo Longoria. Invité en tribune présidentielle, il a préféré décliner pour rester au cœur des supporters.

Taye Taiwo est une véritable légende de l’OM. L’ancien international nigérian a joué pour la cité phocéenne entre 2005 et 2011 avant de rejoindre l’AC Milan. Durant cette période, le défenseur gauche de l’OM a permis aux Olympiens de décrocher de nombreux trophées, notamment deux Coupes de la Ligue (2010 et 2011), deux Trophées des champions (2010 et 2011), ainsi que le fameux dernier sacre de champion de France olympien en 2010.

«C’était gentil, mais j’ai refusé»

L’ancien défenseur de l’OM s’est confié à La Provence et affirme être toujours très attaché au club. Il en a profité pour révéler une interaction assez étonnante qu’il a eue avec Pablo Longoria :

«L’OM, j’y pense chaque jour… Je suis fier et redevable d’avoir porté ce maillot. Je repasse à Marseille de temps en temps. Quand j’y suis, j’essaie toujours de trouver une place pour le stade, comme en février face à Lyon. Quand il a appris ma présence, le président m’a proposé de regarder le match avec lui en tribune présidentielle. C’était gentil, mais j’ai refusé. Chez les VIP, c’est trop calme. J’ai préféré garder mes places pas loin du virage avec nos supporters, je n’ai fait que chanter et sauter. Je me suis régalé !»

Le Match des Légendes

Taye Taiwo fera son grand retour au Stade Vélodrome en tant que joueur, ce vendredi soir. Ce Match des Légendes célèbre les 125 ans de l’OM et accueillera de nombreuses légendes du club : Didier Drogba, Samir Nasri, Franck Ribéry, Robert Pirès, Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Fabrizio Ravanelli, Mamadou Niang ou encore Taye Taiwo seront de la partie.