Départ à l’étranger : La belle invitation de l’OM

La rédaction

Après leur large victoire face à Brest, les joueurs de l’OM ont retrouvé Rome pour préparer le choc contre Lille. Dans leur camp de base italien, les Olympiens ont aussi profité de l’occasion pour offrir un beau moment à de jeunes joueurs locaux. La bonne ambiance est de mise pour bien terminer la saison.

Après la belle victoire (4-1) face au Stade Brestois, qui a permis aux Olympiens de récupérer la deuxième place du podium, l’OM est reparti à Rome, son nouveau QG. Nouvelle mission désormais pour les hommes de Roberto De Zerbi : préparer la rencontre face au LOSC.

Une belle initiative

Présent sur place, RMC Sport a pu se rendre au plus près de l’OM durant ce ritiro et explique que les Olympiens ont bien rendu la pareille au club du Roma City FC qui les accueille. Florent Germain précise que plusieurs enfants ont été invités à accueillir le bus des joueurs de l’OM pour prendre des photos et demander des autographes.

Le LOSC en ligne de mire

La bonne humeur règne à Rome, où les joueurs de l’OM préparent comme ils le peuvent leur fin de saison. Le match face au LOSC s’annonce d’ores et déjà primordial puisqu’en cas de victoire, l’OM (deuxième) pourrait reléguer Lille (troisième) à 5 points.