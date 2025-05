Masterclass à l'OM : La grande annonce sur le mercato !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'OM, il y a eu un gros travail de recrutement effectué pendant les deux dernières fenêtres des transferts. Ce qui a engendré un gros chamboulement dans l'effectif du club marseillais. Si bien que l'on se projette sur la Ligue des champions avec un milieu de terrain digne de cette compétition à plusieurs étages de l'institution phocéenne.

Au cours des deux dernières sessions des transferts, le club phocéen s'est grandement renforcé avec pas moins de seize recrues. Parmi elles, on note les venues d'Adrien Rabiot, de Pierre-Emile Hojbjerg et d'Ismaël Bennacer dans l'entrejeu de l'équipe de Roberto De Zerbi. Un milieu de terrain de Ligue des champions.

«On a un milieu de terrain de Ligue des champions»

C'est en effet le point de vue de Medhi Benatia partagé à L'Equipe en février dernier. « Bennacer ? Il va nous apporter beaucoup, et avec tous les joueurs à notre disposition, on a un milieu de terrain de Ligue des champions ». Le discours du directeur du football de l'OM ne choque pas Valentin Rongier.

«Quand on a des joueurs comme ça dans l'équipe, on sait qu'on peut rivaliser»

Le milieu de 30 ans a été interrogé par RMC Sport sur la qualité de ce secteur de jeu digne de la Ligue des champions. Valentin Rongier a dressé un constat clair. « Quand on a des joueurs comme ça dans l'équipe, on sait qu'on peut rivaliser avec beaucoup d'équipes. C'est important de commencer le match et de se sentir fort. Avoir des internationaux comme ça dans l'équipe, c'est vraiment une bonne chose pour nous. En plus de ça, l'entente est très bonne entre tout le monde, donc ça, c'est top ».