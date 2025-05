OM : L'ultimatum qui va faire du bruit...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et la Ligue des champions, c'est une disette de bientôt trois ans qu'on note. Beaucoup trop aux yeux de Valentin Rongier. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a pris rendez-vous avec la C1 pour la saison prochaine en lançant un appel d'urgence à ses coéquipiers adressée également à la cité phocéenne.

L'Olympique de Marseille n'a plus connu la Ligue des champions depuis la saison 2022/2023. Sans aucune compétition européenne pendant l'exercice en cours, Roberto De Zerbi a été nommé à la tête de l'équipe marseillaise dans le cadre d'un projet de trois ans, à savoir la longueur de son contrat. La direction de l'Olympique de Marseille lui a bâti un effectif XXL pour retrouver la Ligue des champions.

«Chaque année, on devrait être en Ligue des Champions»

Milieu de terrain de l'OM depuis l'été 2019, Valentin Rongier est bien ancré dans le projet phocéen et assure que cette fin de saison ne peut finir que d'une seule et unique manière. « Pour moi, l'objectif est vraiment très clair. Je pense que c'est pareil pour l'ensemble du groupe. C'est une mission, vous l'avez dit et on le sait. Il nous reste trois matchs. On a notre destin entre les mains et on ne va pas laisser échapper cet objectif. (...) On parle de l'OM. Pour moi, c'est la place du club. Chaque année, on devrait être en Ligue des Champions ».

«Il faut qu'on y aille, on n'a pas le choix»

En ritiro à Rome avec le groupe de Roberto De Zerbi, le joueur de l'OM a lancé un ultimatum à ses coéquipiers via RMC Sport. « Le football moderne est compliqué, c'est pour ça que c'est difficile de se qualifier chaque année en Ligue des Champions. Mais avec la qualité qu'on a, avec la ville qui nous soutient, avec les supporters qu'on a, il faut qu'on y aille tous. Parce que quand je dis "tous", ce n'est pas que nous, les joueurs, ni le club. C'est vraiment toute la ville qui vient avec nous. Il faut qu'on y aille, on n'a pas le choix ».