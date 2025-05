Sa première fois à l'OM, il est choqué...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OM avait besoin de couper avec le climat marseillais. C'est du moins le diagnostic du staff technique de Roberto De Zerbi et du comité directeur du club phocéen. Pour la deuxième semaine consécutive, le vestiaire de l'Olympique de Marseille se trouve à Rome pour un ritiro. Une expérience inédite pour Valentin Rongier qui n'a pas manqué de le surprendre. Explications.

Pour la deuxième fois en autant de semaines, l'OM se trouve à Rome... pour son retiro. Mécontent de l'atmosphère entourant le club à Marseille et souhaitant reconnecter pleinement avec son effectif, Roberto De Zerbi a pris la décision de concert avec le président Pablo Longoria le directeur du football Medhi Benatia de quitter les terres marseillaises pour une retraite italienne.

«C'est la première fois que je fais ça»

Le premier test de cette expérience s'est avéré concluant dimanche dernier avec la large victoire de l'OM face au Stade Brestois (4-1). De quoi valider la pensée du staff technique de Roberto De Zerbi et des dirigeants d'à nouveau s'en aller dans le nord de Rome pour préparer le choc entre le LOSC et l'OM à Pierre Mauroy le 4 mai prochain dans la course à la prochaine édition de la Ligue des champions. Interviewé à Rome par le journaliste Florent Germain, Valentin Rongier s'est confié sur sa première fois, à savoir un stage à ce stade de la saison, vécue avec l'OM.

« Oui, bien sûr qu'on est très bien à la Commanderie. Pour être honnête, c'est la première fois que je fais ça à cette période de la saison ».

«Quand le coach nous en a parlé, ça m'a un petit peu surpris parce que je ne comprenais pas bien le mood»

Pour autant, Valentin Rongier a totalement validé cette initiative de son coach Roberto De Zerbi et des dirigeants de l'OM au micro de RMC Sport.

« Et c'est vrai que quand le coach nous en a parlé, la première fois, ça m'a un petit peu surpris parce que je ne comprenais pas bien le mood dans lequel on allait venir ici. Et puis, au final, ça prend tout son sens de vraiment sortir du cadre. Quand je parlais d'énergie positive, c'est vraiment ça. C'est sortir de tout ça, se retrouver entre nous pour casser cette routine et revenir à chaque match avec le plein d'énergie ».