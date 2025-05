OM : Greenwood, Rabiot… La «théorie du complot» qui fait parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le dimanche 11 mai prochain, les Trophées UNFP célébreront les acteurs du football français, mais l'absence de Marseillais parmi les nommés pour le trophée du meilleur joueur de la saison fait réagir les supporters, tandis que le PSG compte quatre représentants parmi les cinq candidats. Un sujet évoqué sur X par le journaliste Giovanni Castaldi.

Comme chaque année, les acteurs du football français seront à l’honneur le dimanche 11 mai prochain à l’occasion des Trophée UNFP. Après avoir largement dominé la Ligue 1, le PSG est présent dans toutes les catégories, et notamment celle du meilleur joueur avec quatre représentants sur cinq candidats, Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi et Desiré Doué étant nommés. Seuls Rayan Cherki (OL) accompagne les joueurs du PSG.

L’OM oublié aux Trophées UNFP

Dauphin du PSG au classement, l’OM n’a donc pas de candidat au titre de meilleur joueur, de quoi faire réagir sur les réseaux sociaux. Giovanni Castaldi, journaliste sur la chaîne L’Équipe, est monté au créneau sur le sujet. « Pour tous les amateurs des théories du complot, on rappelle que ce sont les joueurs et les entraîneurs qui votent. Par ailleurs, les deux absents marquants sont Rabiot et Tolisso, mais certainement pas Greenwood », a-t-il posté sur X.

De Zerbi autre absent

Roberto De Zerbi manque également à l’appel pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1, Liam Rosenior (RC Strasbourg), Luis Enrique (PSG), Bruno Génésio (LOSC), Adi Hütter (AS Monaco) et Éric Roy (Stade Brestois) le devançant.