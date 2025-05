«Je n’ai jamais vu ça» : La semaine de folie à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Marcelo Bielsa ne sera resté qu’un an à l’OM et pourtant, ça a suffi à l’entraîneur argentin pour marquer les esprits des supporters olympiens, mais aussi de ses joueurs. André Ayew a ainsi évolué sous les ordres d’El Loco à Marseille. Le Ghanéen a d’ailleurs livré une anecdote à propos des méthodes de Bielsa, qui lui avait réservé une semaine pas comme les autres à l’OM.

Joueur de l’OM entre 2007 et 2015, André Ayew a notamment eu la possibilité d’évoluer sous les ordres de Marcelo Bielsa. Précédé d’une énorme réputation, l’Argentin a d’ailleurs marqué le Ghanéen avec ses méthodes. C’est ainsi que pour Kampo, Ayew a raconté que Bielsa lui avait réservé un traitement particulier qu’il n’avait jamais vu auparavant.

« On connaissait de nom, on ne connaissait pas l’homme »

« Bielsa ? On connaissait de nom, on ne connaissait pas l’homme. On entend El Loco ci, El Loco ça, mais on ne connaissait pas vraiment. On veut voir. On sort pour l’entraînement, je prends mes affaires, il me dit : « Tu vas sur le terrain en haut ». Qu’est-ce que je vais faire sur le terrain en haut moi ? Je dis non non non, je m’entraine. Je croyais que c’était pour courir. Je dis non, moi je me suis entrainé. On me dit qu’il y a des exercices à faire, comme tu ne les connais pas tu vas les faire avec les jeunes », a d’abord confié André Ayew.

« Je me dis c’est de la folie ça »

L’ancien de l’OM a ensuite ajouté concernant cette méthode de Marcelo Bielsa : « On fait venir des jeunes juste pour moi pendant une semaine me faire faire des exercices comme il voulait, à la lettre, que que je les comprenne, comme ça quand je suis avec eux je ne perds pas de temps. Je me dis c’est de la folie ça. Je n’ai jamais vu ça. Il était sympa ? Il n’est pas méchant. Mais ce n’est que quelqu’un de très ouvert. Son vrai kif c’est de voir qu’il t’a fait progresser dans un autre domaine ».