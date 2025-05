Mercato : L’OM dégaine une offre, il accepte «tout de suite»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, Fabrizio Ravanelli est revenu à l’OM, où il a été nommé conseiller institutionnel et sportif. Un retour presque 30 ans après son passage comme joueur, entre 1997 et 1999. L’ancien international italien était alors à Middlesbrough et n’a pas hésité longtemps quand il a eu l'opportunité de rejoindre Marseille.

Ce vendredi soir, l’OM fête ses 125 ans d’histoire avec un match de légendes, auquel participeront notamment Didier Drogba, Jean-Pierre Papin et Samir Nasri. Fabrizio Ravanelli sera également présent pour cet événement, lui qui a fait son retour au club l’été dernier en tant que conseiller institutionnel et sportif.

« Quand est arrivée la proposition de l’OM, je n’avais pas réfléchi beaucoup »

Un retour intervenu 27 ans après son arrivée à l'OM en provenance de Middlesbrough à l’été 1997 lorsqu’il était encore joueur. « Quand j’étais en Angleterre, j’étais, je pense, dans un des meilleurs moments de ma carrière. Quand est arrivée la proposition de l’OM, je n’avais pas réfléchi beaucoup. J’avais tout de suite accepté cette offre parce que je savais que l’OM est un grand club », a confié Fabrizio Ravanelli, dans un entretien accordé à Maritima.

« Aujourd’hui, j’apprécie encore plus mon choix, comme joueur et aujourd’hui comme dirigeant »

« Et aujourd’hui, j’apprécie encore plus mon choix, comme joueur et aujourd’hui comme dirigeant », a ajouté le dirigeant de l’OM. « C’est un club unique honnêtement. Je suis en train d’apprendre certaines choses aujourd’hui comme dirigeant qui me rendent encore fier. Quand t'es joueur, tu as toujours la pression de faire quelque chose de très important, la performance, marquer des buts. Aujourd’hui, j’ai un peu plus de tranquillité. J’ai presque 60 ans, je suis plus mature, j’ai l’expertise. Et tu comprends quand même que faire le dirigeant à l’OM, ça te donne cette fierté, c’est quelque chose d'incroyable. Ce lien qu’il y a avec le football à Marseille, c’est quelque chose de vraiment unique. »