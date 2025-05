PSG : Un transfert à 30M€ annoncé à l'étranger ?

La rédaction

Alors que la fin de la saison approche, le PSG commence déjà son mercato. Le club de la capitale surveille de près le défenseur Evan Ndicka, performant avec l’AS Rome. Le club parisien pourrait se heurter à la concurrence d’Arsenal et Newcastle, également intéressés. Estimé entre 30 et 40 M€, l’Ivoirien pourrait faire l’objet d’une belle bataille cet été.

Déjà champion de France depuis un moment, le PSG a maintenant la tête entièrement tournée vers la Ligue des champions. Mais les dirigeants parisiens travaillent en coulisses pour préparer le prochain mercato estival. Selon les informations de Mirror Football, le PSG s’intéresserait très fortement à Evan Ndicka. Le défenseur de l’AS Roma est estimé entre 30 et 40 M€ par les dirigeants italiens.

«Il me reste trois ans de contrat»

Sous contrat jusqu’en 2027 avec la Roma, Evan Ndicka ne ferme aucune porte, comme il l’explique dans un entretien accordé à L’Équipe :

«Je ne prétends pas que je ne vois pas les rumeurs. Mais j’ai du respect à Rome et je les respecte. Il me reste trois ans de contrat, on verra après.»

Une forte concurrence sur le dossier

Mais le PSG ne serait pas seul sur le dossier puisque, selon le quotidien anglais, Arsenal serait également sur Evan Ndicka. La Gazzetta dello Sport explique également que Newcastle aurait le nom du défenseur ivoirien dans ses petits papiers. La bataille pour Ndicka s’annonce déjà rude.