45M€ - PSG : Le dossier qui fait halluciner Thierry Henry

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des jeunes talents, le PSG fait partie, à l’instar de nombreux cadors européens, des clubs intéressés par le transfert du jeune prodige argentin Franco Mastantuono. Âgé de 17 ans, le joueur de River Plate dispose d’une clause libératoire de 45M€, et a récemment été complimenté par Thierry Henry.

Ce n’est plus un secret, mais depuis deux ans et demi, le PSG se montre très actif sur le marché des jeunes talents. Implanté partout dans le monde, le réseau du conseiller sportif Luis Campos est notamment en vigueur au niveau de l’Amérique du Sud. D’ailleurs, le club de la capitale ferait clairement partie des clubs intéressés par le jeune Franco Mastantuono.

Le PSG lorgne Franco Mastantuono

A en croire les dernières révélations de TyC Sports, le PSG aurait même fait du prodige de River Plate l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. A 17 ans, Franco Mastantuono est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2007, et dispose d’une clause de 45M€ au sein de son contrat. Si plusieurs clubs comme le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, ou encore l’OM sont également présents sur le dossier, le PSG pourrait donc rapidement tirer son épingle du jeu.

« On découvre un nouveau gamin d'Argentine : Mastantuono »

En attendant, Franco Mastantuono impressionne. Le prodigieux gaucher a permis aux siens de l’emporter lors du SuperClassico face à Boca Juniors d’un superbe coup-franc longue distance dimanche dernier (2-1). Présent sur le plateau de CBS Sports Golazo, Thierry Henry n’a pas tari d’éloges au moment d’évoquer l’Argentin, juste après avoir loué le talent de Lamine Yamal. « Une chose qui m'étonne toujours dans le football, c'est que l'on pense que personne ne pourra égaler la grandeur de Ronaldo et Messi... et puis on voit Lamine Yamal, et on découvre un nouveau gamin d'Argentine : Mastantuono qui joue pour River Plate et a remporté le Superclásico contre Boca grâce à un superbe coup franc. »