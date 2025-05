Bataille à 40M€, un nouveau crack au PSG ?

Alexis Brunet

Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, un nouveau crack sud-américain pourrait poser ses valises à Paris. Le PSG serait très intéressé par le prodige de River Plate : Franco Mastantuono. Le milieu de terrain pourrait quitter l’Argentine contre un chèque de 40M€, mais plusieurs formations européennes le désirent également, comme Manchester City ou bien le FC Barcelone.

Depuis de nombreuses années et encore plus avec l’arrivée de Luis Campos, le PSG a un œil sur les jeunes talents et cela dans le monde entier. Dernièrement, le conseiller football parisien avait notamment mis la main sur deux cracks brésiliens en la personne de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo.

Mastantuono le prochain crack du PSG ?

Mais après le Brésil, c’est en Argentine que le PSG pourrait trouver son prochain crack. Selon la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale serait très intéressé par Franco Mastantuono qui évolue à River Plate. Toutefois, les Parisiens ne seraient pas les seuls sur le dossier, puisque Manchester City, l’AC Milan, l’Inter Milan et le FC Barcelone auraient également un œil sur le milieu offensif de 17 ans.

River Plate en demande 40M€

Toujours selon le quotidien italien, c’est le PSG et Manchester City qui seraient actuellement les mieux placés pour attirer Franco Mastantuono. Reste à voir quel club choisira le milieu offensif, car les deux formations ne devraient pas avoir de mal à payer le prix demandé par River Plate à savoir 40M€. Affaire à suivre…