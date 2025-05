OM - De Zerbi : Un scandale est dénoncé !

La rédaction

Les trophées UNFP approchent et la polémique enfle autour de la non-nomination de Roberto De Zerbi parmi les meilleurs entraîneurs. Jérôme Rothen s’insurge sur RMC contre cette décision, y voyant un traitement injuste à l’égard du coach marseillais. Il pointe notamment du doigt la préférence accordée à Éric Roy et évoque même un «délit de sale gueule».

La fin du championnat approche et, qui dit fin de saison, dit distribution des trophées UNFP. Si les nommés de chaque catégorie sont connus, cela suscite forcément son lot de critiques concernant certaines absences. On peut notamment citer celles d’Adrien Rabiot (OM) et de Corentin Tolisso (OL) pour le trophée de meilleur joueur. Mais une autre polémique enfle : Roberto De Zerbi, coach de l’OM, n’a pas été sélectionné parmi les cinq meilleurs entraîneurs de Ligue 1.

Jérôme Rothen charge Éric Roy

Jérôme Rothen s’est exprimé en direct de son émission Rothen s’enflamme sur RMC, à propos de l’absence du coach de l’OM, qu’il estime plus méritant qu’Éric Roy :

«Moi je te dis clairement pourquoi Éric Roy est dans la liste. Sans minimiser ce qu’il a fait l’année dernière, mais cette année, sans parler de Ligue des champions, on parle de championnat : en quoi Éric Roy a montré cette année qu’il était meilleur, vu le classement de Brest ?»

«Un délit de sale gueule»

Le chroniqueur RMC continue en expliquant que l’OM et Roberto De Zerbi seraient victimes d’un «délit de sale gueule» pour cette récompense du meilleur entraîneur de Ligue 1 :

«Il y a d’autres entraîneurs, peut-être avec des moyens supérieurs à Brest, mais qui ont aussi performé. Et là, je prends l’exemple de Marseille. On sait que quand tu t’appelles l’UNFP, c’est bien de mettre des entraîneurs français en avant. Donc, pour équilibrer un peu, on va virer De Zerbi, parce qu’il y a beaucoup de choses qui se disent sur lui. Donc, parce que délit de sale gueule, parce que Marseille, avec tout ce que ça représente, on préfère mettre un Français à la place d’un entraîneur italien. Eh bien moi, je trouve qu’ils perdent de la crédibilité.»