OM - Jacques-Henri Eyraud : Les retrouvailles inattendues !

La rédaction

Alors que l’OM poursuit son ritiro à Rome pour préparer la fin de saison, les Marseillais croisent d’anciennes connaissances. Entre le mariage de Rudi Garcia et la présence surprise de Jacques-Henri Eyraud dans la capitale italienne, le club olympien retrouve une ambiance presque… marseillaise à 1 000 kilomètres du Vélodrome. De quoi pimenter ce séjour romain.

L’OM fait son grand retour à Rome. Après avoir passé une semaine fructueuse en Italie, Roberto De Zerbi et ses hommes sont venus à bout de Brest, à domicile (4-1), et ont donc décidé de continuer l’aventure. Les joueurs ainsi que le staff de l’OM sont donc à Rome et rejoindront directement Lille ce week-end, sans repasser par Marseille.

Une vieille connaissance à Rome

Mais l’OM va retrouver de vieilles connaissances cette semaine à Rome. En effet, l’ancien coach marseillais, Rudi Garcia, se marie en ce moment dans la capitale italienne. L’Équipe explique que le sélectionneur de la Belgique a loué la salle des fêtes de la ville, située à 200 mètres de l'hôtel Cavalieri Waldorf Astoria, où loge la délégation de l’OM.

Les retrouvailles surprises !

L’OM pourrait également retrouver un autre ancien de la maison. L’ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, était présent à Rome pour assister au mariage de Rudi Garcia, avec qui il semble avoir gardé des liens proches. L’OM, qui s’était retiré en Italie pour s’éloigner des perturbations marseillaises, retrouve finalement un peu de Marseille à Rome.