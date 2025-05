PSG - Dembélé : Riolo lance un avertissement !

Alexis Brunet

Mardi soir dernier, le PSG est venu à bout d’Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions grâce à un but d’Ousmane Dembélé (0-1). Malheureusement, le Français s’est blessé par la suite et a donc dû laisser sa place à Bradley Barcola. Rien n’indique pour le moment que le champion du monde sera remis pour le match retour, et Daniel Riolo a lancé un avertissement au club de la capitale à ce sujet.

Depuis quelques semaines, le PSG a déjà mis la main sur la Ligue 1, mais il reste encore d’autres trophées que le club de la capitale aimerait remporter dans cette fin de saison. Les Parisiens auront notamment une finale de Coupe de France à disputer contre le Stade de Reims, mais ils peuvent surtout croire au titre final en Ligue des champions. Les coéquipiers de Vitinha reçoivent Arsenal mercredi soir en demi-finale retour, après leur succès un but à zéro lors du match aller.

Dembélé buteur, mais blessé

Si le PSG a réussi à prendre un petit avantage sur Arsenal, il le doit en grande partie à Ousmane Dembélé. Le Français a été l’unique buteur de la rencontre, bien servi par une passe en retrait de Khvicha Kvaratskhelia. Malheureusement, le champion du monde a également fait parler de lui pour sa blessure. À la 70ème minute, il s’est mis de lui-même au sol et a dû être remplacé par Bradley Barcola.

L’avertissement de Riolo au PSG

Depuis ce moment-là, le PSG retient son souffle. Nul ne sait encore si Ousmane Dembélé sera présent lors du match retour, lui qui est l’atout numéro un côté parisien. Selon Daniel Riolo, le club de la capitale ne doit prendre aucun risque avec son attaquant, surtout en cas de potentielle finale. « Le problème de le faire entrer en cas de besoin, c'est que s'il fait une accélération et qu'il se déchire... En fait, le problème peut survenir en 45 minutes, en 90 minutes ou même en 10 minutes donc pour moi, il doit jouer que s'il est en totale bonne santé, sinon tu ne peux pas risquer de le flinguer si tu vas en finale de la Ligue des champions. On n'aimerait pas apprendre cette nouvelle, on ne serait pas content. C'est le meilleur joueur de la saison, c'est lui qui fait la différence dans cette équipe. Il a pris une dimension qui fait qu'il est devenu indispensable », a déclaré le journaliste dans l’After Foot. Avant la réception d’Arsenal, Dembélé devrait vraisemblablement déjà louper le déplacement à Strasbourg ce samedi.