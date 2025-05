David Beckham : «J’étais complètement accro», elle balance sur sa tromperie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Icône des années 2000, David Beckham est également considéré comme l’un des plus beaux hommes de la planète. Si son couple ultra médiatisé avec Victoria Beckham a connu des secousses, une ancienne maîtresse du président de l’Inter Miami est revenu plus en détail sur ses liaisons intimes avec l’ancien phénomène de Manchester United.

Un couple totalement iconique. Mariés en 1999, David et Victoria Beckham ont dû affronter plusieurs affaires ayant ébranlé leur relation. En 2003, David, véritable star de Manchester United, s’engager en faveur du Real Madrid et part s’installer dans la capitale espagnole. Le joueur anglais décide alors d’engager une certaine Rebecca Loos, qui deviendra son assistante personnelle. En avril 2024, cette dernière prend la parole à la télévision, affirmant avoir eu une liaison avec David Beckham.

« Nous sommes allés dans sa chambre d’hôtel »

Alors que ce dernier a toujours nié, Rebecca Loos est revenue, plus de 20 ans plus tard, sur son aventure avec la star ayant terminé sa carrière du côté du PSG. « Après avoir dansé un peu, il m’a dit qu’il s’ennuyait et m’a proposé qu’on rentre à l’hôtel. Je lui ai dit : 'Je ne vais pas te suivre dans ta chambre d’hôtel, tu es mon boss, va te faire foutre !' Je crois que je lui ai vraiment dit ça. Puis il a continué à me regarder, alors je l’ai suivi et nous sommes allés dans sa chambre d’hôtel », explique-t-elle auprès de 60 minutes Australia.

« J’ai vu les affaires de Victoria, c’est là que j’ai commencé à culpabiliser »

La mannequin hollandaise poursuit : « Rien que le fait de le regarder dans les yeux, la façon qu’il a de vous observer… C’est vraiment dur de ne pas flancher face à son charisme, c’est très puissant. Je me suis réveillée avec un immense sourire sur le visage. J’ai réalisé que j’étais dans sa chambre, j’ai pris une douche et j’ai vu les affaires de Victoria, c’est là que j’ai commencé à culpabiliser d’avoir un si grand sourire », conclut Rebecca Loos.