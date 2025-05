PSG - Real Madrid : Un clash pour un pote de Mbappé ?

La rédaction

William Saliba boucle sa troisième saison pleine à Arsenal après avoir bien voyagé en prêts et notamment à l'OM. Le défenseur de l'équipe de France est une référence du groupe des Gunners à seulement 24 ans et fait saliver le Real Madrid ainsi que le PSG. La direction du club londonien aurait à cœur de le blinder à deux ans de l'expiration de son contrat. Quelle décision doit prendre le natif de Bondy formé par le père de Kylian Mbappé ? C'est notre sondage du jour !

Certes, William Saliba est passé par l'OM le temps d'une saison de prêt en 2021/2022 lorsqu'il ne bénéficiait pas encore de la place de titulaire indiscutable qui est la sienne depuis cette aventure marseillaise. Toutefois, Saliba est un enfant de la région parisienne. Le natif de Bondy révélait en 2018 avoir en plus d'être entraîné par le père de Kylian Mbappé à l'AS Bondy, être régulièrement allé chez eux pendant sa formation avant de la parfaire à l'ASSE.

Le Real Madrid... et le PSG prêts à tenter le diable pour William Saliba ?

A 24 ans, William Saliba est désormais l'un des défenseurs incontournables de Premier League et fait tourner bien des têtes du côté du Real Madrid comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité en octobre dernier. La priorité du champion d'Europe était claire : recruter l'international français, coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France. The Athletic a confirmé la tendance ce vendredi.

Témoignant des intérêts du Real Madrid, mais aussi d'autres clubs dont les identités sont restées anonymes bien que le PSG s'est montré à plusieurs reprises particulièrement intéressé par le profil de Saliba, Arsenal passerait à l'action. Les discussions pour une prolongation de contrat ont été entamées d'après le média britannique.

«Je me sens à la maison»

Bien que les premiers échanges entre le directeur sportif Andrea Berta et l'entourage de William Saliba aient déjà débuté, aucune offre contractuelle concrète n'a été soumise au joueur. Mais ses attentes seraient déjà connues : un bail à la hauteur de la réputation qu'il s'est bâtie au fil des saisons avec Arsenal. Pour The Daily Mirror, Saliba faisait part d'une volonté de s'inscrire dans la durée chez les Gunners. « Rester à Arsenal sur la durée ? Oui, bien sûr, je me sens à la maison. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais c'est seulement ma troisième saison ici et je profite de tout : les joueurs, le staff et les supporters ». Comment se terminera le feuilleton Saliba ?