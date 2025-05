PSG - Real Madrid : La bagarre pour un coéquipier de Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid prêts à se disputer les services de William Saliba ? Les champions de France et d'Espagne ont été liés au joueur d'Arsenal à plusieurs reprises par le passé et le club merengue n'aurait pas encore fermé le dossier. Les Gunners s'agiteraient en coulisses pour tout faire capoter, Saliba fixerait une condition...

Une fois de plus, les routes du PSG et du Real Madrid pourraient se croiser sur le marché des transferts. Outre la bagarre à distance pour arracher la signature de Kylian Mbappé sur un nouveau contrat avant que ce dernier décide de partir à la Casa Blanca en tant qu'agent libre, William Saliba serait le nouveau dossier chaud dans les bureaux du comité directeur du Real Madrid.

Le PSG et le Real Madrid sur le coup pour Saliba

D'après The Athletic, il semblerait que d'autres clubs dont les identités n'ont pas filtré seraient également prêts à tenter leur chance. A l'instar du PSG ? Le conseiller football Luis Campos a tenté par le passé de recruter William Saliba avant que ce dernier n'appose sa signature sur une prolongation de contrat à Arsenal en 2023. Témoignant de l'intérêt du Real Madrid, Arsenal aurait déjà entamé les premiers échanges avec l'entourage de l'international français au sujet d'un nouveau bail.

Saliba attend du lourd pour signer !

Le nouveau directeur sportif Andrea Berta serait à l'initiative de ces discussions, sans pour autant dégainer une offre de contrat qui viendra à terme selon The Athletic, confirmant la tendance du 10sport.com. De son côté, William Saliba est heureux à Arsenal, mais attendrait du club londonien un deal à la hauteur de sa réputation de défenseur mondial à seulement 24 ans. Le ton est donné et le Real Madrid se tiendrait prêt...