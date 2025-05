22 M€ : L’OM a recruté un top attaquant.

La rédaction

Huit buts en douze matchs : Amine Gouiri s’impose déjà comme un pari réussi pour l’OM. Recruté pour 22 M€ cet hiver, l’ancien Rennais révèle les consignes précises de Roberto De Zerbi, qui le pousse à devenir un véritable tueur devant le but. Positionné en numéro 9, il semble avoir trouvé son rôle idéal à Marseille.

Amine Gouiri est arrivé à l’OM cet hiver contre 22 M€ et a tout de suite montré qu’il n’avait pas été payé trop cher. Avec huit buts en douze rencontres, l’ancien Lyonnais fait taire les critiques concernant son prix ou encore son positionnement. S’il peut évoluer à plusieurs postes, Roberto De Zerbi l’utilise en tant que numéro 9 et lui demande de participer au jeu. Un choix gagnant par l’entraîneur de l’OM, qui semble réussir à tirer le meilleur d’Amine Gouiri.

La demande de De Zerbi

Dans un long entretien accordé à l’AFP, le buteur de l’OM est revenu sur son adaptation à Marseille et sur les consignes que lui donne Roberto De Zerbi. «Il veut que je marque encore plus. Il sait ce que je peux apporter dans le jeu et il dit souvent que je suis un N.9 avec des qualités de N.10.» raconte l’attaquant olympien dans des propos rapportés par France24.

«Je dois devenir un tueur»

Il explique que le coach de l’OM lui demande de savoir tout faire sur le terrain :

«Lui voudrait que je devienne un “sniper”, comme il dit, un finisseur, un renard des surfaces, qui va mettre aussi des buts moches. Il n'y a pas que les retournés ! Je dois devenir un tueur dans ma tête. Ce que j'aime faire, c'est toucher la balle, combiner, apporter à l'équipe et marquer. Donc aujourd'hui, je suis très bien en N.9 dans cette organisation. Je participe au jeu, je peux prendre la profondeur, être au début et à la fin des actions.» confie le nouveau joueur de l’OM, toujours pour l’AFP.