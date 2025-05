OM : Transfert confirmé avec cette annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Angel Gomes est annoncé dans le viseur de l’OM, qui lui aurait déjà fait une proposition. La dernière apparition de l’international anglais avec le LOSC remonte au 1er mars dernier face au PSG et Bruno Genesio a été interrogé à son sujet vendredi en conférence de presse, confirmant qu’il était bien sur le départ.

En coulisses, l’OM a déjà lancé son mercato estival. Déjà évoquée l’hiver dernier, la piste menant à Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr) est toujours active, mais conditionnée à une qualification en Ligue des champions, comme indiqué par La Provence. D’après les informations de L’Équipe, les dirigeants marseillais essayeraient également de s’attacher les services d’Angel Gomes.

L’OM a fait une proposition de contrat à Angel Gomes

Âgé de 24 ans, le milieu offensif arrive à la fin de contrat avec le LOSC et l’OM lui aurait déjà fait une proposition. Angel Gomes n’a plus joué avec les Dogues depuis le 1er mars dernier contre le PSG. Il est resté sur le banc sur les trois matchs suivants et n’est plus apparu dans le groupe de Bruno Genesio depuis. En conférence de presse vendredi à la veille de se déplacer sur la pelouse de Brest, l’entraîneur du LOSC a été interrogé sur l’international anglais (4 sélections) et s’il serait convoqué pour cette rencontre.

« Il y a beaucoup plus important en ce moment que de parler des joueurs en partance »

« Je pense qu’il y a beaucoup plus important en ce moment que de parler des joueurs en partance », a répondu Bruno Genesio. « Il y a deux matchs : Brest demain (samedi), un match qui va être difficile, mais qui peut être décisif pour qu’on puisse jouer une finale chez nous la semaine prochaine. Que ce soit les joueurs susceptibles de nous quitter, ceux qui jouent, ceux qui jouent moins, je sens beaucoup d'investissement de tous. C’est tout ce que je peux vous dire sur ce sujet. » Angel Gomes figure finalement dans le groupe convoqué pour affronter Brest ce samedi soir, mais son départ du LOSC semble tout de même se dessiner.