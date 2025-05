Transfert au PSG : Le coup de tonnerre que personne n'a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, c'est l'euphorie cette semaine avec une qualification pour la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire après celle perdue en 2020 contre le Bayern Munich (0-1). Le président Nasser Al-Khelaïfi a invité l'intégralité des salariés du club en Allemagne pour soutenir Gianluigi Donnarumma et sa bande ! Avant un transfert à Manchester United ? La condition est posée pour un feuilleton aux multiples rebondissements.

« Il est temps de discuter de la prolongation ! Le choix appartient au PSG : S'ils veulent que je reste, je resterai ! Il ne reste plus qu'à signer ! ». Mercredi soir, après une nouvelle prestation de haute volée contre Arsenal (2-1) qui a permis au PSG de se qualifier en finale de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma lançait un nouveau appel aux dirigeants du PSG concernant sa situation contractuelle par le biais de Prime Video Italia.

Manchester United se met à rêver de Gianluigi Donnarumma

Si rien n'évolue d'ici la fin de la saison prochaine, Gianluigi Donnarumma deviendra agent libre de s'engager dans le club de son souhait. D'après la presse anglaise et TEAMtalk, Manchester United et Manchester City suivraient avec attention l'évolution du feuilleton Donnarumma au PSG. Et qu'en est-il de la position des dirigeants mancuniens ? Le journaliste Fabrice Hawkins dévoilait une stratégie nette jeudi soir sur les ondes de RMC. « Cette prolongation n'est pas actée parce que je crois savoir que le club apprécie de le laisser dans cette forme de pression. On le trouve meilleur comme ça ».

«Cette prolongation va arriver, mais pas avant la fin de la Ligue des champions»

Et si ce laps de temps permettait à Manchester United de poser les bases de son éventuel recrutement ? Afin d'avoir une réelle chance de convaincre Gianluigi Donnarumma, le pensionnaire d'Old Trafford miserait tout sur une victoire en Ligue Europa afin de se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des champions, les Red Devils pointant à la 15ème place de Premier League si l'on se fie aux informations de TEAMtalk. Cependant, comme Fabrice Hawkins le confiait sur Rothen s'enflamme, le PSG devrait boucler le dossier Donnarumma une fois la finale de la Ligue des champions passée le 31 mai prochain à Munich contre l'Inter. « C'est quelque chose qui circule au club. Cette prolongation va arriver, mais pas avant la fin de la Ligue des champions ».