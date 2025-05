Transfert au PSG : Salah confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat en juin prochain, Mohamed Salah a finalement prolongé de deux ans avec Liverpool, mais il était notamment annoncé dans le viseur du PSG. Dans un entretien accordé à France Football, l’international égyptien a avoué qu’un départ avait bel et bien été une possibilité.

Après des mois d’incertitudes, Mohamed Salah a finalement choisi Liverpool. Le 11 avril dernier, les Reds officialisaient la prolongation de l'international égyptien (103 sélections, 58 buts) jusqu’en juin 2027, lui qui était en fin de contrat.

« Malgré toute l'incertitude sur ma prolongation, les fans ont vu que je donnais tout »

Si son avenir a un temps été incertain, Mohamed Salah s’est malgré tout toujours senti soutenu par les supporters de Liverpool. « Non, je suis sûr d'être une légende de Liverpool ! (Rires.) Plus sérieusement, aujourd'hui je suis dans l'action, je m'entraîne, je me prépare et je joue. Et, une fois à la maison, je mets toute mon attention sur ma famille. Donc, je n'ai pas vraiment le loisir de ressentir cela. Mais si vous me posez la question, alors, oui, je sais que je suis une légende. Vous savez, cette saison, malgré toute l'incertitude sur ma prolongation, les fans ont vu que je donnais tout, sans tricher, sans calcul. Et ici, peut-être plus que n'importe où ailleurs, c'est ce qu'ils respectent le plus », a confié l’attaquant âgé de 32 ans, dans un entretien accordé à France Football.

Un départ de Liverpool « était une possibilité »

« Il faut croire que finalement c'était un sacré atout (rires) car j'ai réalisé la meilleure saison statistique de ma vie. L'éventualité que ce soit ma dernière saison ici m'a peut-être donné l'envie d'en profiter au maximum, et de tout donner pour gagner ce titre que j'avais promis. J'avais cet état d'esprit : si le club ne veut pas me prolonger, pas de souci, finissons le mieux possible afin que je parte par la grande porte », a ajouté Mohamed Salah, auteur de 33 buts et 23 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Annoncé dans le viseur du PSG ou bien vers un départ pour l’Arabie Saoudite, un départ de Liverpool a bien été envisagé par l’Égyptien : « C'était une possibilité, oui. C'était d'ailleurs un peu bizarre, on marchait vraiment très fort cette saison et il y avait cette négociation qui n'était pas simple. Finalement, tout est bien qui finit bien : on est champions et je reste deux saisons de plus. (Sourire.) »