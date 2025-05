Transferts : Deux Marseillais signent au Paris FC, «c’est un rêve»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les Lopez vivent un rêve éveillé au Paris FC. Les deux frères découvriront la Ligue 1 la saison prochaine. Pour Maxime Lopez, c'est un retour bienvenu, quatre ans après son départ de l'OM. Avant de défier l'AC Ajaccio ce samedi, ils ont partagé leur bonheur au micro du diffuseur officiel.

Il n’y aura pas un, mais deux clubs parisiens la saison prochaine en Ligue 1. A la faveur d’un match nul sur la pelouse de Martigues (1-1), le Paris FC a obtenu son billet pour l’élite. Une montée qui tombe à pic puisque la formation vient récemment de changer de dimension avec l’arrivée de la famille Arnault aux commandes. Présent au Paris FC depuis 2017, Julien Lopez devrait découvrir la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière.

Le rêve des Lopez

Pour couronner le tout, l’ailier de 33 ans devrait, une nouvelle fois, partager le terrain avec son petit frère, Maxime. « C’était un moment magique. Je rêvais d’accéder en Ligue 1 depuis que je suis petit, que je joue en football. En plus, on monte dans notre région, à Martigues, devant nos parents. Tout s’est bien gaspillé. C’est une soirée magique qui restera gravée » a déclaré Julien Lopez au micro de beIN SPORTS.

Les Lopez vont surveiller le calendrier

Mais un rêve en appelle d’autres, et les deux frères se sont fixés un nouvel objectifs. Natifs de Marseille, ils rêvent de fouler la pelouse du Vélodrome. « Mon plus grand rêve est de jouer en Ligue 1, au Vélodrome. Après ça, e peux arrêter ma carrière tranquille » a confié Julien Lopez. Pour Maxime Lopez, il s’agit d’un retour. Formé à l’OM, il avait rejoint la Serie A en 2021 avant de revenir en France. « Retrouver ce stade ? Ce serait un graal pour mon père. On espère que ce sera le plus rapidement possible, dès le premier match (rires) » a déclaré le milieu de terrain avant la rencontre face à l’AC Ajaccio.