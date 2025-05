Paris FC : Il débarque au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Arnault, nouvel actionnaire majoritaire du Paris FC, a assisté à la victoire du PSG contre Arsenal mercredi soir au Parc des Princes. Bien qu'il prenne les rênes de l’autre club de la capitale, promu en Ligue 1, l’homme d’affaires reste un fervent supporter des Rouge et Bleu, qu’il suit depuis son enfance.

Comme on pouvait s’y attendre, du beau monde était présent au Parc des Princes ce mercredi soir pour la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal (2-1). Les comédiens Jamel Debbouze, Michaël Youn, Gilles Lellouche et Omar Sy étaient notamment de la partie, tout comme le chanteur Patrick Bruel ou les sportifs Tony Parker, Lucas Pouille et Pierre Gasly.

Le nouveau boss du PFC a assisté à la qualification du PSG

Antoine Arnault était également présent dans l’enceinte historique du PSG, lui le nouvel actionnaire majoritaire du Paris FC, qui évoluera à quelques mètres du Parc des Princes, au Stade Jean Bouin, la saison prochaine. Le fils de Bernard Arnault, accompagné par sa femme Natalia Vodianova, n’a jamais caché son attachement pour le finaliste de la Ligue des champions qu’il supporte depuis sa jeunesse.

« Je suis supporter du PSG depuis que j'ai 12 ans »

« Vous ne m’entendrez jamais dire quelque chose de négatif sur le PSG. C’est un club que j’admire, c’est un club qui réussit des choses extraordinaires. Et je le garderai toujours dans mon cœur », avait confié Antoine Arnault au moment de prendre les rênes du Paris FC, ajoutant dans des propos accordés à RMC : « Que les choses soient claires: moi je suis supporter du PSG depuis que j'ai 12 ans. J'ai été abonné pendant de nombreuses années et aujourd'hui je suis très gentiment invité par Nasser (Al-Khelaïfi) que je connais bien et qui est un ami. Ce qu'on souhaite, c'est continuer dans la lignée populaire du club du Paris FC, continuer à bien faire les choses. Et ce n'est pas parce qu'on fait certaines choses qu'elles sont forcément en opposition avec le PSG. Moi, je serai toujours d'ailleurs supporter du PSG tout en étant actionnaire du Paris FC, sauf, je l'espère, deux fois par an ou là, je serai plutôt pour le Paris FC. »