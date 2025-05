«Ils veulent venir» : Daniel Riolo annonce du mouvement au Paris FC

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC, qui vient de valider son accession en Ligue 1 après son nul à Martigues (1-1), suscite un vif intérêt économique. Le journaliste Daniel Riolo, invité sur le plateau du Figaro TV, souligne l'attrait qu'exerce le nouveau projet ambitieux désormais porté par la famille Arnault sur de nombreux acteurs économiques.

Vendredi soir, le Paris Football Club a décroché son billet pour la Ligue 1. Une grande étape pour la formation rachetée il y a quelques mois par la famille Arnault, première fortune française. Un tel actionnaire a forcément de quoi attirer, et les sollicitations ne manquent pas selon Daniel Riolo, invité du Figaro TV pour évoquer la montée du PFC.

« Énormément d’acteurs économiques veulent être associés à cette aventure et veulent venir »

« Ce qu’on peut noter, on n’a pas encore l’identité des partenaires, mais dès l’annonce du rachat par la famille Arnault, et encore plus maintenant qu’ils vont monter en Ligue 1, ça a frappé à la porte. Énormément d’acteurs économiques veulent être associés à cette aventure et veulent venir », a confié l’éditorialiste de RMC.

« La famille Arnault attire comme un aimant »

« Ce qui est d’ailleurs le sens inverse d’un process normal puisque d’habitude, on construit une fanbase et les partenaires viennent car on va toucher le public, poursuit Daniel Riolo. Là c’est en train de se faire dans l’autre sens car il y a plein d’acteurs économiques qui veulent être associés à l’aventure et venir, les fameuses hospitalités dans le stade, on veut venir car la famille Arnault attire comme un aimant, mais il va falloir séduire le public. »