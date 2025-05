Une icône du PSG débarque au Paris FC et s'explique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Officiellement promu en Ligue 1, le Paris FC, sous la nouvelle direction de la famille Arnault et avec l'appui de Red Bull, a accueilli Michel Denisot au sein de son conseil d'administration. L’ancien président du PSG s’est prononcé sur sa venue et son rôle au sein de l’autre club de la capitale.

Il y a quelques mois, le Paris Football Club a changé de main avec son rachat par la famille Arnault. Pour l’heure, pas de bouleversement dans la capitale, Pierre Ferracci restant à la présence et Stéphane Gilli étant pressenti pour conserver son poste d'entraîneur à la tête de l’équipe première. Mais cela n’a pas empêché la venue de nouveaux hommes forts, à l’instar de Jürgen Klopp, par l’intermédiaire de Red Bull qui est également entré dans le capital, mais aussi Michel Denisot, ancien président mythique du PSG.

« J’apporte ma connaissance et mon expérience de ces dossiers »

Interrogé par La Nouvelle République, Michel Denisot s’est prononcé sur son nouveau rôle au PFC, intégrant en décembre dernier le conseil d’administration. « Je n’ai pas de rôle particulier. On est neuf membres, deux viennent de Red Bull qui est aussi actionnaire, la famille Arnault, Pierre Ferracci… Dans un premier temps, je suis observateur, je suis arrivé au mercato d’hiver, tout était en place, bien en place. L’arrivée du nouveau propriétaire était actée, à hauteur de 52 % des parts. Il était donc déjà majoritaire et montera encore au capital d’ici trois ans, en laissant Pierre Ferracci à la présidence pendant cette période. J’agis sur les évolutions de la Ligue, des droits du foot, j’ai une relation avec CVC (Capital Partners) depuis quatre mois, j’ai discuté avec Nicolas de Tavernost avant qu’il devienne directeur de la société commerciale, c’est un proche. Je rentre dans le club en douceur, j’apporte ma connaissance et mon expérience de ces dossiers », indique l’ancienne star de Canal+.

« Mon lien avec le PFC est assez ancien et c’est surtout un lien amical avec Pierre Ferracci »

A la tête du PSG lors du sacre en Coupe des Coupes en 1996, Michel Denisot est également revenu sur les origines de sa venue au sein de l’autre club de la capitale : « Il est assez ancien et c’est surtout un lien amical avec Pierre Ferracci (le président). J’avais été à l’origine de la venue de Rai au PFC, il y a quelque temps. Pierre me demandait depuis longtemps de rejoindre le club. Tant que j’étais à la Berrichonne, j’étais à la Berrichonne. Quand j’ai quitté la présidence non exécutive en janvier 2023, on en a reparlé. Et quand il a vendu le club, en décembre dernier, il m’a dit que la famille Arnault était très contente que je les rejoigne. »