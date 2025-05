Paris FC : L'annonce historique de la famille Arnault !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le Paris FC a validé sa montée en Ligue 1 après son match nul sur la pelouse de Martigues (1-1). Une excellente nouvelle pour le deuxième club de la capitale, mais aussi pour la famille Arnault, arrivée à sa tête en novembre 2024. Après une soirée historique pour le PFC, Antoine Arnault a lâché une grande annonce.

Le Paris FC aura tremblé. Auteurs d’un match nul sur la pelouse de Martigues ce vendredi soir (1-1), les hommes de Stéphane Gilli ont finalement validé leur montée en Ligue 1 grâce au match nul de Metz contre Rodez (3-3). Le club parisien va donc retrouver l’élite, 47 ans après sa dernière saison en première division (1977-1978), une excellente nouvelle pour la famille Arnault, qui par l’intermédiaire de son holding Agache SCA, est arrivée à la tête du club en novembre dernier.

« Ça a été dur pour eux quand on est arrivés »

Présent sur place, Antoine Arnault, à la tête du projet, s’est félicité de cette soirée déjà historique pour le Paris FC. « Je ne les connais que depuis six mois, mais je suis tellement fier de faire partie de cette aventure. Ça a été dur pour eux quand on est arrivés. Ils étaient déjà en tête de Ligue 2 tranquillement et puis tout d’un coup, il y a un actionnaire nouveau, connu, puissant, qui a de l’ambition qui débarque et qui ne connaît a priori pas grand-chose au foot. On a fait les choses aussi petit à petit, on s’est présenté, on a pris le temps et ce sont des garçons hyper intelligents », affirme-t-il, relayé par le Parisien.

« Ça faisait tellement longtemps qu’il n’y avait pas eu deux clubs de Ligue 1 à Paris »

« Je suis fier pour ma famille, fier pour Paris. Ça faisait tellement longtemps qu’il n’y avait pas eu deux clubs de Ligue 1 à Paris. Il faut souligner le travail de Pierre Ferracci et de ses équipes. Nous, on a débarqué, on a un peu profité de ce qui existait déjà. Évidemment, on avait déjà bien analysé ce club, on avait bien vu que c’était une belle équipe avec de bonnes valeurs, et de belles références footballistiques. On n’a pas fait n’importe quoi. On a peut-être amené des mini-choses avec notre partenaire, un grand partenaire Red Bull, mais avec qui on échange beaucoup dans l’ombre. Ça a peut-être fait la différence aussi à la fin. Mais ceux qu’il faut féliciter, ce sont le staff et les joueurs qui ont fait un travail extraordinaire. Bravo à eux et maintenant, on va profiter. On est là pour rester », conclut Antoine Arnault.