Mercato : Le Paris FC annonce la couleur pour la Ligue 1 !

Le Paris FC va faire son retour en Ligue 1, aux côtés du PSG. Soutenu désormais par la famille Arnault, le club parisien aspire à progresser avec prudence. Pierre Ferracci et Antoine Arnault insistent sur une approche modeste, écartant l’idée de faire des folies sur le mercato en misant davantage sur la stabilité.

La saison prochaine, Paris aura deux clubs en Ligue 1. Le PSG, évidemment, mais également le PFC qui a décroché son billet pour l’élite après 46 ans d’attente. Et si le finaliste de la Ligue des champions peut compter sur le Qatar pour se montrer ambitieux, l’autre formation parisienne a désormais à sa tête la première fortune de France, à savoir la famille Arnault. Pour autant, le PFC ne compte pas flamber.

« On gardera une ossature non négligeable »

Interrogé par Téléfoot, Pierre Ferracci a maintenu le discours affiché depuis plusieurs mois, malgré les très grosses attentes qui reposent sur le Paris FC depuis le rachat. « On va rentrer en Ligue 1 avec humilité et modestie, prévient le président parisien. On gardera une ossature non négligeable, car la montée crée aussi une dynamique qu’on veut préserver ».

« Cette équipe a aussi un petit quelque chose d’extraordinaire »

Une ambition partagée par Antoine Arnault, nouvel actionnaire majoritaire. « Les étapes dans le foot, ça marche quand même très rarement. On va essayer de construire un club de Ligue 1 qui tient la route, au milieu de tableau et ensuite on verra, a confié le fils de Bernard Arnault dans Téléfoot. Cette équipe a aussi un petit quelque chose d’extraordinaire, on a un coach fantastique, il peut se passer des petits miracles dans le foot. » Du mouvement oui, mais pas de révolution attendue à court terme au PFC.