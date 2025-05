Transferts : Un crack s'annonce au PSG en direct ?

Alexis Brunet

Ce dimanche avaient lieu les Trophées UNFP. Pour l’occasion, les meilleurs joueurs de Ligue 1 étaient réunis à Paris, dont Rayan Cherki qui a été nommé dans l’équipe type du championnat. Interrogé sur son avenir et une potentielle arrivée au PSG, le Lyonnais a donné quelques indices sur son futur, laissant clairement planer le doute.

Le PSG a réalisé une saison de folie et cela s’est confirmé ce dimanche. À l’occasion des Trophées UNFP, le club de la capitale a fait une véritable razzia, plaçant neuf de ses joueurs parmi l’équipe type de la saison. Les deux joueurs ne provenant pas de Paris sont Rayan Cherki le Lyonnais et Lucas Chevalier le Lillois.

Cherki bientôt au PSG ?

Lors de la cérémonie, les meilleurs joueurs de Ligue 1 se sont donc retrouvés sur scène et Rayan Cherki a été questionné par le journaliste de beIN SPORTS Christophe Josse. Ce dernier a notamment demandé au joueur de l’OL s’il s’imaginait partager le vestiaire avec les joueurs du PSG et sa réponse a été très claire. « Ah oui je les connais tous. Ousmane c’est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. »

Cherki laisse planer le doute

Il y a quelques mois, de nombreuses rumeurs avaient fait état d’un intérêt du PSG pour Rayan Cherki, mais cela n’avait finalement pas abouti. Le milieu offensif a toutefois été relancé par Christophe Josse sur une potentielle arrivée à Paris. « Ça, ça s’appelle une passe décisive, mais pour la direction sportive du PSG ? » Dans un sourire, le joueur de l’OL lui a alors répondu : « Je ne sais pas. » Affaire à suivre…