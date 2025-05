Mercato - OM : Feu vert pour une grosse signature !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais plus un secret, l’OM va chercher à renforcer sa défense lors du prochain mercato estival. Le club phocéen a établi plusieurs profils en interne, dont celui d’Aymeric Laporte. Et si Marseille envisage de recruter le défenseur espagnol sans débourser la moindre indemnité de transfert, le feu vert pourrait avoir lieu prochainement dans ce dossier.

Le mercato estival de l’OM promet d’être animé. Sur le plan défensif notamment, Roberto De Zerbi souhaite des renforts. Le technicien italien cherche un axial gauche, et à en croire les dernières indiscrétions de FootMercato, ce sont plusieurs profils qui sont envisagés par les dirigeants marseillais.

L’OM veut recruter en défense

Ce samedi, le média a ainsi révélé que Jakub Kiwior (Arsenal), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Olivier Boscagli (PSV) et Aymeric Laporte (Al-Nassr) étaient dans le viseur de l’OM. Déjà suivi par le club phocéen l’hiver dernier, Laporte est un dossier à suivre de très près. Et pour cause, l’international Espagnol, champion d’Europe en 2024, n’est pas insensible à l’intérêt marseillais à son égard.

Aymeric Laporte bientôt libre

Ce samedi, FootMercato révélait que l’objectif des dirigeants de l’OM dans ce dossier était de signer Aymeric Laporte libre. Le feu vert pourrait bientôt être donné pour le gaucher, alors que selon le média saoudien Arriyadiyah, le joueur de 30 ans se dirige vers une rupture de contrat à l’amiable avec son club.