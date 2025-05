De Zerbi - OM : Il valide son départ à l’étranger

La rédaction

Qualifié pour la Ligue des champions après sa victoire au Havre (3-1), l’OM peut souffler. Roberto De Zerbi a salué le parcours de son équipe malgré une saison irrégulière, et a défendu le choix d’un départ en stage à Rome, essentiel selon lui pour relancer la dynamique de son équipe.

L’OM devait s’imposer au Havre pour profiter des faux pas de ses concurrents directs (Lille, Nice, Strasbourg, Lyon). C’est chose faite pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui se sont défaits des Normands 3-1 et ont validé par la même occasion leur place en Ligue des champions.

«Nous avons trop de hauts et de bas»

Si l’OM a connu une saison compliquée avec 9 défaites en Ligue 1, Roberto De Zerbi tempère ces résultats en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Phocéen :

«C’est vrai qu’on a eu trop de hauts et de bas. On ne devait pas perdre à Auxerre, à domicile et à l’extérieur, ou encore à Reims. Mais je crois que cela fait aussi partie de notre parcours, et du championnat. Il faut savoir lire le championnat. Je ne sais pas, Strasbourg, Lyon, Nice, Lille, ont tous perdu 9 ou 10 matchs. Nous sommes jeunes, nous avons trop de hauts et de bas. Il faut ajouter que l’environnement à Marseille, historiquement, n’aide pas à cela.»

«Rome nous a porté chance»

Roberto De Zerbi poursuit en expliquant que le départ à Rome de l’OM a été bénéfique pour le groupe, et valide pleinement ce choix :

«Ça a toujours été un environnement de hauts et de bas. Pour rester à Marseille, pour jouer à Marseille, il faut parfois s’isoler. Aller à Rome et faire un ritiro, c’était pour ça. Et je crois qu’après Rome, nous avons fait 4 matchs pour 3 victoires et 1 match nul (en réalité, ce sont deux victoires et un nul en trois matchs, ndlr). Rome nous a porté chance.»