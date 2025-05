Mbappé : «Catastrophique», le cauchemar après le PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. Toutefois, l'attaquant de 26 ans vit une première saison cauchemardesque avec la Maison-Blanche. Comme l'a affirmé Pierre Ménès, Kylian Mbappé évolue au sein d'une équipe qui est « quasi-nulle ».

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, le capitaine de l'équipe de France s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real. Toutefois, son passage à la Maison-Blanche ne se passe pas du tout comme il l'avait imaginé. En effet, le Real Madrid passe totalement à côté de sa saison, ayant déjà dit adieu à la Ligue des Champions - tandis que le PSG va disputer la deuxième finale de son histoire - et étant presque assuré de ne pas remporter la Liga.

«L'équipe est quasi-nulle»

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a affirmé que le Real Madrid de Kylian Mbappé était « quasi nul ». « Est-ce que le style de Xabi Alonso, ayant des principes élevés de jeu, va fonctionner avec la direction du Real Madrid ? Est-ce qu'on est sûr que Xabi Alonso n'est qu'un entraineur dogmatique ? C'est quelqu'un qui a l'avantage de bien connaitre la maison, pour en avoir été un joueur éminent et très important. Je pense qu'il sait où il met les pieds. Mais je pense que le recrutement d'un nouvel entraineur n'est qu'une partie du problème du Real. On l'a vu encore hier (dimanche contre le FC Barcelone), et je suis désolé, mais l'équipe est quasi-nulle. C'est catastrophique. Je dirai presque, en raisonnant par l'absurde, que finir deuxième du championnat avec une équipe ayant un tel niveau de football, c'est presque une bonne performance. Défensivement, malgré le fait qu'ils aient un gardien extraordinaire, c'est catastrophique », s'est lâché le journaliste de Pierre Ménès.

«Ça fait marrer les rageux»

Dans la foulée, Pierre Ménès en a rajouté une couche : « Je sais bien qu'en France, on ne voit les résultats du Real que par le prisme de Mbappé, parce que ça fait marrer les rageux, mais hier, Mbappé a mis 3 buts et le Real en a pris 4 en une mi-temps. Le problème de cette équipe, il est avant tout défensif et au milieu. Surtout qu'hier, pour la première fois de la saison, Vinicius Jr a joué avec Mbappé et lui a filé deux balles de buts ».