PSG : Dembélé, le rendez-vous crucial à l’étranger !

Pierrick Levallet

Nommé meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP ce dimanche soir, Ousmane Dembélé ne perd cependant pas de vue son ultime objectif de la saison : remporter la Ligue des champions. De ce fait, le PSG le ménage le plus possible afin qu’il soit au sommet de sa forme pour le grand rendez-vous face à l’Inter Milan le 31 mai prochain.

Ousmane Dembélé a vécu une soirée spéciale ce dimanche. La star du PSG a été sacrée meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP. Une récompense méritée pour l’international français, qui a brillé cette saison dans le championnat de France. Mais cette belle distinction n’a pas détourné le meilleur buteur de Ligue 1 (21 réalisations jusqu'à présent) de son objectif final : remporter la Ligue des champions.

«On a faim et envie d’écrire l’histoire»

« Il n’y a que deux ou trois joueurs chez nous qui ont déjà disputé une finale. Mais on a faim et envie d’écrire l’histoire. Je ne sais pas si une équipe a plus faim que nous » a notamment lancé Ousmane Dembélé après la cérémonie, lançant un avertissement clair à l’Inter Milan. Le PSG aurait d’ailleurs établi un plan précis avec son attaquant.

Le PSG ménage le plus possible Dembélé

Comme le rapporte SPORT, le club de la capitale souhaite ménager Ousmane Dembélé autant que possible. Victime d’une légère blessure musculaire récemment, le Français avait suscité l’inquiétude chez les Rouge-et-Bleu. Le PSG ne voudrait donc prendre aucun risque afin de s’assurer que le champion du monde 2018 sera au sommet de sa forme pour ce rendez-vous crucial à Munich contre l’Inter Milan le 31 mai prochain. De ce fait, Luis Enrique lui épargnerait des déplacements peu importants, comme celui sur la pelouse de Montpellier ce week-end. À voir maintenant si ce choix s'avérera judicieux, ou si Ousmane Dembélé arrivera finalement à Munich en manque de rythme.