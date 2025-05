Une star du PSG annonce un coup historique !

Pierrick Levallet

Nommé meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP ce dimanche soir, Ousmane Dembélé ne perd pas de vue ses principaux objectifs. L’attaquant du PSG a la finale de Ligue des champions dans sa ligne de mire, et il entend bien écrire l’histoire avec le club de la capitale.

La soirée a été spéciale pour Ousmane Dembélé ce dimanche. L’attaquant du PSG a été nommé meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP. Meilleur buteur du championnat, le champion du monde 2018 a bluffé son monde en France. Mais malgré cette consécration, Ousmane Dembélé ne perd pas de vue ses objectifs de fin de saison.

«Je ne sais pas si une équipe a plus faim que nous»

Le joueur de 27 ans reste en effet focalisé sur la finale de la Ligue des champions, que le PSG disputera contre l’Inter Milan le 31 mai prochain. « Il n’y a que deux ou trois joueurs chez nous qui ont déjà disputé une finale. Mais on a faim et envie d’écrire l’histoire. Je ne sais pas si une équipe a plus faim que nous » a ainsi lancé Ousmane Dembélé dans des propos rapportés par Le Parisien.

Une fin de saison historique pour le PSG ?

Si le PSG est déjà entré dans l’histoire du football français en devenant le seul club du pays à disputer deux finales de Ligue des champions depuis le changement de format en 1992-1993, Ousmane Dembélé entend frapper un très grand coup. Sous les ordres de Luis Enrique, la star du PSG veut tout simplement réaliser le rêve du Qatar, qui convoite la prestigieuse compétition européenne depuis son arrivée en 2011.