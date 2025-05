Ousmane Dembélé : La relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Le 31 mai prochain, le PSG a rendez-vous avec l’Inter Milan à Munich pour la finale de la Ligue des champions. L’occasion pour Ousmane Dembélé de retrouver un certain Marcus Thuram, duquel il est très proche. L’attaquant du PSG s’est d’ailleurs livré sur sa relation avec son homologue de l’Inter Milan.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire le 31 mai prochain. Pour la deuxième fois depuis la création du club, la formation parisienne va disputer une finale de Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu feront face à l’Inter Milan dans l’Allianz Arena de Munich. Pour Ousmane Dembélé, cette rencontre au sommet sera l’occasion de retrouver un certain Marcus Thuram.

«C’est la personne avec qui je parle le plus»

L’attaquant du PSG est particulièrement proche de son homologue de l’Inter Milan, et s'est d'ailleurs livré sur leur relation. « Marcus, c’est la personne avec qui je parle le plus. On le fait tous les jours. Mais on n’a pas encore parlé de cette finale » a d’ailleurs livré Ousmane Dembélé après la cérémonie des trophées UNFP ce dimanche soir, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Le PSG et Dembélé ont rendez-vous avec l'histoire

Malgré son amitié avec Marcus Thuram, l’international français ne perd pas de vue son objectif : remporter la Ligue des champions. Le PSG, racheté par le Qatar en 2011, touche son rêve du bout des doigts. À voir maintenant si la soirée du 31 mai ne virera finalement pas au cauchemar, comme ce fut le cas en 2020 contre le Bayern Munich.