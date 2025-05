Un joueur «horrible» a signé au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 22M€ pour arracher Kang-In Lee à Majorque. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, l'international sud-coréen n'aurait pas le niveau pour évoluer sous les couleurs rouge et bleu. D'ailleurs, le journaliste français appelle le jeune talent de 24 ans : « l'horrible Kang-In Lee ».

Etincelant sous les couleurs de Majorque, Kang-In Lee a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les Parisiens ont lancé une offensive à hauteur de 22M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 24 ans lors de l'été 2023. Toutefois, comme l'a affirmé Pierre Ménès, Kang-In Lee est un véritable flop au PSG.

«Je l'appelais l'horrible Kang-In Lee»

« Si un club de Ligue 1 devrait tenter de se faire prêter Kang-In Lee ? Si oui quel club selon moi ? Moi je l'appelais l'horrible Kang-In Lee. J'ai vu des highlights (vidéos de ses meilleures actions) de lui qui dribblait et faisait des trucs incroyables, mais je ne l'ai jamais vu passer un dribble depuis qu'il est au PSG, donc j'ai beaucoup de mal (avec lui). Je pense sincèrement que ce n'est pas un mauvais joueur, mais que la barre est trop haute pour lui », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.

«La barre est trop haute pour lui»

Dans la foulée, Pierre Ménès a affirmé que le PSG ferait mieux d'offrir Kang-In Lee et Gonçalo Ramos à un autre club de Ligue 1. « Quelque part, je vais dire la même chose de Ramos. Les gens vont me dire : "Ramos t'as bien fait fermer ta gueule, il a mis trois buts à Montpellier". Bah oui, tu vas jouer chez les zombies. Les mecs sont déjà en vacances, donc encore heureux que tu mettes trois buts. Je pense que ce sont des joueurs qui seraient hyper performants dans des clubs... Mets Ramos et Kang-In Lee à Rennes par exemple, oui là je pense que tu vas avoir des super joueurs, sauf que le PSG n'a ni les mêmes idées de jeu, ni la même philosophie de jeu, ni les mêmes ambitions, donc je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui pourraient se faire prêter Kang-In Lee, et qui, en plus, feraient une bonne affaire », a estimé le journaliste français.