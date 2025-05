PSG - Donnarumma : Un problème balancé en direct ?

Pierrick Levallet

Arrivé jusqu’en finale de la Ligue des champions cette saison, le PSG doit une fière chandelle à Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a réalisé de nombreux arrêts salvateurs tout au long de la campagne européenne des Rouge-et-Bleu. Bertrand Latour s’est toutefois permis de noter un problème avec le gardien de but de 26 ans.

Le 31 mai, le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Le club de la capitale disputera sa deuxième finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan, avec la possibilité de la remporter pour la première fois. Pour son parcours, la formation parisienne peut remercier Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a réalisé plusieurs interventions salvatrices tout au long de la campagne. Mais malgré cela, le gardien de but de 26 ans ne fait pas encore l’unanimité.

«Est-ce que les carences qui sont les siennes sont totalement gommées ? Je ne suis pas sûr»

« Il est incontestable que Donnarumma est un maillon fort de la campagne de Ligue des champions du PSG. Ceci étant dit, je n’oublie pas qu’à 30cm près il y a un but qui est pour lui à l’aller contre Arsenal, le joueur est hors-jeu mais ça il ne le sait pas. Quand il y a un ou deux sauvetages de Kvara sur sa ligne contre Liverpool et s’il ne passe pas par-là, ils sont pour lui. Donc dans l’analyse, on n’en parle pas parce que les buts n’ont pas existé, mais est-ce que les carences qui sont les siennes sont totalement gommées ? Je ne suis pas sûr » a ainsi confié Bertrand Latour au micro du Canal Football Club.

Donnarumma et le PSG ont rendez-vous avec le destin

Gianluigi Donnarumma en fait toujours douter certains. À voir maintenant si le gardien du PSG fera taire ses plus fervents détracteurs le 31 mai prochain, en aidant les Rouge-et-Bleu à enfin décrocher la Ligue des champions. L’international italien se retrouvera en plus face à l’Inter Milan, éternel rival de son club formateur l’AC Milan. À suivre...