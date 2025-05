Un joueur «extraordinaire» a signé au PSG !

Pierrick Levallet

Cela sonnait comme une évidence. Lors de la cérémonie des trophées UNFP ce dimanche soir, Ousmane Dembélé a été sacré meilleur joueur de Ligue 1. L’attaquant du PSG a bluffé son monde cette saison. Au RC Lens, Florian Sotoca a d’ailleurs été impressionné par les qualités de la star de 27 ans, mais aussi par ce qu’elle a pu ajouter à son jeu.

C’est une consécration pour Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 ce dimanche soir lors de la cérémonie des trophées UNFP. Meilleur buteur du championnat avec 21 réalisations jusqu’à présent, l’international français a bluffé son monde cette saison. Le champion du monde 2018 en a impressionné plus d’un, y compris dans les autres clubs.

«Je le sens beaucoup plus déterminé»

« Il est déroutant, il va vite, il dribble, est aussi fort du pied droit que du pied gauche, a d’abord lancé Florian Sotoca dans des propos rapportés par Le Parisien. Mais en plus de cela, cette année il a rajouté l’efficacité dans son jeu. Il est beaucoup plus calme, je le sens beaucoup plus déterminé. Il n’y a rien d’autre à dire que c’est un joueur extraordinaire qui, à lui seul peut faire mal à une défense » a ensuite ajouté l’attaquant du RC Lens.

Dembélé s'est métamorphosé cette saison

Il faut dire qu’Ousmane Dembélé a beaucoup travaillé pour en arriver là où il en est. Lors de sa première saison au PSG, le joueur de 27 ans était vivement critiqué pour son manque d’efficacité dans le dernier geste. Heureusement, l'ancien du FC Barcelone a réussi à gommer ses défauts.