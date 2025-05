50M€ : Transfert choc au PSG !

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2021, le PSG a frappé fort sur le mercato. Outre la signature de Lionel Messi, le club de la capitale s’est également attaché les services d’Achraf Hakimi cette année-là. Les Rouge-et-Bleu ont déboursé 50M€ pour recruter le latéral droit marocain, qui en a choqué plus d’un depuis son transfert.

Au PSG, Luis Enrique a su fédérer un groupe autour de ses cadres. Parmi les joueurs importants de l’entraîneur espagnol, on peut retrouver Achraf Hakimi. Considéré comme un leader dans le vestiaire parisien, le latéral droit marocain est arrivé en même temps que Lionel Messi dans la capitale, lors de l’été 2021.

Hakimi a fait taire ses détracteurs au PSG !

Comme le rapporte AS, le PSG avait déboursé 50M€ pour s’attacher les services d’Achraf Hakimi, qui évoluait alors à l’Inter Milan. Et après son transfert, de nombreux doutes sont apparus sur sa capacité à performer dans une défense à 4. Depuis, le joueur de 26 ans a fait taire ses détracteurs. Les doutes à son sujet se sont dissipés, et Achraf Hakimi a même choqué son monde en devenant un défenseur particulièrement complet.

Luis Enrique se frotte les mains

En effet, la star du PSG a travaillé sur ses lacunes dans le secteur défensif. Dans le même temps, il a peaufiné sa technique en attaque. Désormais, Achraf Hakimi est capable d’inquiéter les attaquants adverses par sa bonne couverture défensive, et d’affoler les défenses avec ses percées et ses projections vers l’avant. Cette saison, il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises et a délivré 14 passes décisives, le tout en 45 matchs toutes compétitions confondues.