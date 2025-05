Mbappé : Un incroyable transfert annoncé en direct ?

Pierrick Levallet

Après une saison plutôt compliquée, le Real Madrid pourrait entreprendre quelques changements cet été. Le club madrilène aurait déjà prévu de se renforcer massivement, mais pourrait également ouvrir la porte à quelques départs. Un éventuel transfert de Vinicius Jr a donc été évoqué s’il ne redressait pas la barre, chose qui pourrait faire les affaires de Kylian Mbappé.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison du Real Madrid a été plus compliquée que prévu. Avec son attaque de feu, le club madrilène n’attendait à tout écraser sur son passage. Mais finalement, les Merengue se dirigent tout droit vers une saison blanche. Après la Supercoupe d’Espagne, la Ligue des champions et la Coupe du Roi, la Liga est en train d’échapper à Kylian Mbappé et aux siens.

«Vous savez comment sont le football et le Real Madrid»

Si l’international français (39 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues) a répondu aux attentes placées en lui, ce n’est pas vraiment le cas de Vinicius Jr. Predrag Mijatović a ainsi fait savoir que le Real Madrid pourrait prendre une décision radicale sur le mercato avec le Brésilien. « Vinicius Jr ? Je ne le connais pas, mais on me dit que c'est quelqu'un d'excellent. C'est parfait, mais vous savez comment sont le football et le Real Madrid. Vous êtes ici, si vous êtes performant et que vous faites tout bien, vous restez » a-t-il d’abord expliqué en direct de l’émission El Larguero de la Cadena Ser.

«De nombreux joueurs qui ont fait la différence sont partis»

« Sinon, il arrive un moment où on vous vend, où on vous laisse partir, ou quoi que ce soit d'autre. Ici, ces dix dernières années, avec tous les succès du Real Madrid, de nombreux joueurs qui ont fait la différence sont partis » a néanmoins ajouté l’ancien joueur du Real Madrid.

Un transfert de Vinicius Jr cet été aurait de quoi secouer le mercato, puisque la presse espagnole a récemment annoncé une prolongation imminente de la star de 24 ans au Real Madrid. Son départ ferait toutefois les affaires de Kylian Mbappé, qui se retrouverait propulsé à la tête du projet madrilène et retrouverait son poste sur le côté gauche par la même occasion. À suivre...