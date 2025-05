Cherki : Surprise, le PSG a déjà trouvé mieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, alors que Rayan Cherki avait fait capoter son transfert juste avant de parapher son contrat, le PSG s'est finalement rabattu sur Désiré Doué qui a débarqué pour environ 50M€ en provenance du Stade Rennais. Au sein du club parisien, le refus de Cherki est donc vu comme un mal pour un bien puisque le PSG est persuadé d'avoir trouvé mieux avec Doué.

Dans le cadre de son nouveau projet qui a pour objectif de miser sur de jeunes talents prometteurs, le PSG avait tenté de recruter Rayan Cherki l'été dernier. Il faut dire que le contrat du crack lyonnais s'achevait un an plus tard. Une opportunité que les Parisiens avaient failli saisir.

Cherki dit non au PSG...

En effet, comme le rappelle Le Parisien, le PSG et l'OL avaient trouvé un acté pour un transfert de Rayan Cherki avoisinant les 15M€. Tout était bouclé, puisqu'un terrain d'entente avait également été trouvé sur un contrat. Mais alors qu'il ne manquait plus que la signature de Rayan Cherki, ce dernier a finalement fait faux bond en espérant une offre du Borussia Dortmund qui n'est jamais venue, poussant l'international Espoirs à rester à l'OL où il a prolongé son contrat jusqu'en 2026.

... qui mise tout du Doué

La situation a bien évidemment agacé le PSG et c'est la raison pour laquelle, comme révélé par le10sport.com, un transfert paraît désormais inenvisageable. Toutefois, le club de la capitale avait rapidement rebondi en se rabattant sur Désiré Doué qui a signé pour 50M€. Et Le Parisien ajoute qu'au sein du PSG, on voit donc le refus de Rayan Cherki d'un tout autre oeil grâce à l'éclosion de l'ancien Rennais, devenu international français. Finalement, le fait que le Lyonnais n'ait pas signé est peut-être un mal pour un bien. Le PSG est en tout cas persuadé d'avoir trouvé mieux avec Désiré Doué.