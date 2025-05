Mbappé, le gros malaise !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid misait beaucoup sur son attaque de feu cette saison. En signant Kylian Mbappé l’été dernier, le club madrilène poussait pouvoir tout écraser sur son passage. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Les Merengue ont notamment été déçus pour Vinicius Jr et Rodrygo, qui ont traversé un malaise conséquent tout au long de l’exercice.

L’été dernier, le Real Madrid pensait s’être construit un effectif capable d’écraser l’Europe. En signant Kylian Mbappé, le club madrilène se retrouvait avec une attaque de feu avec Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Mais finalement, rien ne s’est passé comme prévu. Après la Coupe du Roi, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid voit même la Liga lui échapper et se dirige tout droit vers une saison blanche.

Le Real Madrid a été déçu par Vinicius Jr et Rodrygo

Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid a notamment été déçu par Vinicius Jr et Rodrygo. Alors que Kylian Mbappé a répondu aux attentes placées en lui (39 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues), les deux Brésiliens ont plus souvent été en deçà de leur niveau habituel. Les deux stars de 24 ans ont traversé un malaise plutôt conséquent tout au long de la saison, et n’ont jamais su s’en sortir.

Du changement à prévoir au Real Madrid ?

Le Real Madrid devrait donc opérer quelques changements cet été. Le départ de Carlo Ancelotti ayant été acté, le club madrilène ne devrait plus tarder à officialiser l’arrivée de Xabi Alonso. L’actuel coach du Bayer Leverkusen devrait ensuite avoir son mot à dire sur le mercato. Affaire à suivre...