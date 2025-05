Le prochain transfert du PSG annoncé sur les réseaux sociaux ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le nouveau projet du PSG porte ses fruits, la direction parisienne devrait poursuivre sur sa lancée en continuant de miser sur de jeunes talents prometteurs notamment en Ligue 1. C'est le Maghnes Akliouche. Et cela tombe bien puisque Carine Galli a confirmé le départ du jeune monégasque à l'issue de la saison.

La saison du PSG est loin d'être terminée bien qu'il ne reste plus que trois matches à disputer. Le premier sera sans enjeu puisque l'AJ Auxerre sera au Parc des Princes dans une opposition entre deux équipes qui n'ont plus rien à jouer, les deux ayant assuré leur objectif depuis longtemps à savoir le titre pour le PSG et le maintien pour l'AJA. Mais après cela, les Parisiens disputeront la finale de la Coupe de France contre Reims, et surtout, celle de la Ligue des champions face à l'Inter Milan.

Le PSG sur Akliouche ?

Mais cela n'empêche pas le PSG de préparer son mercato estival en surfant sur la dynamique de son projet actuel qui consiste à miser sur de jeunes talents prometteurs. Depuis plusieurs semaines, la piste menant à Maghnes Akliouche prend de l'ampleur, le jeune monégasque ayant réalisé une magnifique saison.

Carine Galli vend la mèche pour son départ ?

Et un départ semble déjà se confirmer. Samedi, après la victoire de l'AS Monaco contre l'OL (2-0), qui officialise la qualification du club du Rocher pour la Ligue des champions, Carine Galli assure qu'il s'agit du dernier match de Maghnes Akliouche au stade Louis II. « Sûrement son dernier match à Louis II ! Akliouche. Bravo ! », s'enflamme la journaliste sur son compte X.