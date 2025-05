Gros transfert au PSG : Luis Enrique a pris sa décision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée sur le banc du PSG et la mise en place d'un nouveau projet, Luis Enrique a été très clair au sujet du recrutement. Si un joueur hésite à signer, il n'est pas le bienvenu. Une sortie qui résonne un peu plus fort alors que les rumeurs d'un transfert de Rayan Cherki reprennent de l'ampleur ces dernières heures.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique incarne le nouveau projet parisien qui consiste à miser sur de jeunes talents prometteurs, mais pas seulement. Après plusieurs années d'échecs avec des joueurs peu voire pas impliqués, le club de la capitale a décidé de se montrer intransigeant sur le mercato. Si un joueur hésite à signer, il ne viendra pas, c'est aussi simple que cela.

«Si un joueur hésite à venir au PSG, nous ne le voulons pas»

En août 2024, alors que le mercato estival bâtait son plein, Luis Enrique se montrait donc très clair à ce sujet. « Si un joueur hésite à venir au PSG, nous ne le voulons pas. C’est aussi simple que ça,. Nous voulons des joueurs qui sentent qu’ils viennent à Paris pour écrire l’histoire. Nous voulons des joueurs qui ont faim, qui ont envie de venir. Si tu as des doutes entre le PSG et un autre club, nous ne voulons pas de toi. C’est très simple et nous l’avons dit aux joueurs », affirmait avec conviction l'entraîneur du PSG.

Une stratégie qui met fin aux rumeurs pour Cherki ?

Des propos qui résonnent particulièrement aujourd'hui alors que les rumeurs d'un transfert de Rayan Cherki se font de plus en plus présentes. Il faut dire que dimanche, le joueur de l'OL a lâché un appel du pied au PSG lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Seul joueur de champ n'appartenant pas au PSG dans l'équipe-type de Ligue 1, Rayan Cherki avait rappelé que « Ousmane (Dembélé), c’est un bon ami à moi, Bradley (Barcola) aussi, forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors ». Suffisant pour y voir un appel du pied au PSG ? « Je ne sais pas », répondait le Lyonnais avec le sourire au coin de lèvres. Mais Le Parisien rappelle que l'été dernier, alors qu'un accord total avait été trouvé, Rayan Cherki avait finalement repoussé le PSG. Et si l'on en croit les propos de Luis Enrique d'il y a un an « si un joueur hésite à venir au PSG, nous ne le voulons pas ». Cela semble donc mettre un terme assez clair à ce dossier, comme le révélait déjà le10sport.com en décembre dernier.