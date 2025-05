Transfert au PSG : Une recrue à 70M€ annoncée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki a lancé un appel du pied en direction du PSG à quelques semaines du début du mercato, mais le club parisien semble avoir tourné la page. Ce qui n’est pas pour déplaire à Jérôme Rothen, qui préfère voir arriver dans la capitale Maghnes Akliouche.

Dimanche, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki a profité d’une question portant sur le PSG pour lancer un gros appel du pied à la direction parisienne, désireuse de s’attacher ses services l’été dernier. « Ah oui, je les connais tous, a répondu le milieu offensif de l’OL concernant les joueurs de Luis Enrique. Ousmane (Dembélé) et Bradley (Barcola) sont de bons amis à moi. Forcément quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors ».

« Cherki ou Akliouche ? Moi, tous les jours, je prends Akliouche »

Malgré cette sortie, le PSG ne compte pas revoir sa position au sujet de Rayan Cherki selon Le Parisien. Ce qui convient à Jérôme Rothen, préférant voir un autre crack de Ligue 1 débarquer dans la capitale. « Si tu as le choix entre Cherki et Akliouche — et si je vous dis Akliouche, c’est que je sais qu’il y a des contacts sérieux — moi, tous les jours, je prends Akliouche. Parce que lui, il peut vraiment rentrer dans le milieu de terrain », confie le consultant dans son émission sur RMC.

Le PSG prêt à passer à l’action ?

Le Paris Saint-Germain a effectivement des vues sur Maghnes Akliouche depuis de longs mois, et ce mercato s’annonce agité pour le crack de l’AS Monaco, proche d’un départ. Sa direction réclamerait une indemnité de transfert de 70M€, un montant qui ne freinerait pas le club parisien, qui pourrait dégainer prochainement.