Mercato : L’OM tient son entraîneur pour la saison prochaine !

Alors que l'Olympique de Marseille s'apprête à retrouver la Ligue des champions, Roberto De Zerbi semble bien parti pour rester à la tête de l'équipe. Malgré des rumeurs de tensions, l'entraîneur italien a démenti toute mutinerie dans le vestiaire et s’est dit heureux à l'OM. La direction souhaite poursuivre avec celui qui reste sous contrat jusqu’en 2027.

Absent de toute compétition européenne cette saison, l’Olympique de Marseille va faire son retour en Ligue des champions à la rentrée. Grâce à leur victoire sur la pelouse du Havre (3-1), les hommes de Roberto De Zerbi sont assurés d’entendre au Vélodrome le fameux hymne qui résonne avant chaque match prestigieux. Et si des changements sont encore attendus dans la cité phocéenne à l’approche du mercato, le technicien italien semble parti pour rester.

De Zerbi règle ses comptes

Arrivé l’été dernier sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi n’a pas échappé à quelques zones de turbulence durant la saison, certaines sources évoquant de grosses tensions entre l’Italien et certains de ses joueurs ces dernières semaines. « Cela m’a vraiment énervé de lire qu’il y avait une mutinerie, que des joueurs étaient contre moi. C’était complètement faux, on ne pouvait pas être plus loin de la réalité, ça m’a beaucoup touché », a clarifié l’Italien après la victoire au Havre.

Son avenir se dessine à l’OM

Se disant « très heureux d'être l'entraîneur de l'OM » le mois dernier, Roberto De Zerbi restera ainsi, sauf cataclysme, à la tête de l’équipe première la saison prochaine comme l’explique La Provence dans ses colonnes du jour. La direction souhaite en tout cas poursuivre l’aventure avec celui qui s’est engagé jusqu’en juin 2027 et qui savoure aujourd’hui la qualification pour la prochaine Ligue des champions.